إلغاء أكثر من 500 رحلة جوية إثر إضراب موظفي شركات الطيران في إيطاليا

ألغيت في إيطاليا مئات الرحلات الجوية، على خلفية إضراب موظفي شركات الطيران منخفض التكلفة، ومراقبي الحركة الجوية لمدة 4 ساعات.



وقال فابريزيو كوسكيتو المسؤول النقابي، للتلفزيون الإيطالي الرسمي إنه تم إلغاء نحو 500 رحلة جوية.