إلغاء أكثر من 500 رحلة جوية إثر إضراب موظفي شركات الطيران في إيطاليا
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إلغاء أكثر من 500 رحلة جوية إثر إضراب موظفي شركات الطيران في إيطاليا

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العرب اليوم - إلغاء أكثر من 500 رحلة جوية إثر إضراب موظفي شركات الطيران في إيطاليا

الرحلات الجوية
روما - العرب اليوم

ألغيت في إيطاليا  مئات الرحلات الجوية، على خلفية إضراب موظفي شركات الطيران منخفض التكلفة، ومراقبي الحركة الجوية لمدة 4 ساعات.
 
وقال فابريزيو كوسكيتو المسؤول النقابي، للتلفزيون الإيطالي الرسمي إنه تم إلغاء نحو 500 رحلة جوية.

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إلغاء أكثر من 500 رحلة جوية إثر إضراب موظفي شركات الطيران في إيطاليا إلغاء أكثر من 500 رحلة جوية إثر إضراب موظفي شركات الطيران في إيطاليا



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