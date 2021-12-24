إلغاء 1500 رحلة طيران حول العالم بسبب متحور أوميكرون

تلقى آلاف المسافرين المحتملين نفس الرسالة المقلقة ، ومفادها أنه تم إلغاء رحلتهم عشية عيد الميلاد في اللحظة الأخيرة بسبب الارتفاع الأخير في عدد حالات الإصابة بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا.