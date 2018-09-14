فازت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، بجائزة «أفضل شركة طيران في رعاية العملاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي»، في إطار جوائز «سيمبلي فلاينغ» لعام 2018. كما حازت الشركة كذلك على الإشادة العالية من لجنة الجوائز، ضمن فئة «أفضل استخدام للمؤثرين» على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد اختارت لجنة من الخبراء بقطاع الطيران والتسويق، الاتحاد للطيران، تقديراً للجهود الاستثنائية للشركة في مجالات التسويق الرقمي، ووسائل التواصل الاجتماعي، ورعاية العملاء عبر الإنترنت.