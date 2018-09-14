فازت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، بجائزة «أفضل شركة طيران في رعاية العملاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي»، في إطار جوائز «سيمبلي فلاينغ» لعام 2018. كما حازت الشركة كذلك على الإشادة العالية من لجنة الجوائز، ضمن فئة «أفضل استخدام للمؤثرين» على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقد اختارت لجنة من الخبراء بقطاع الطيران والتسويق، الاتحاد للطيران، تقديراً للجهود الاستثنائية للشركة في مجالات التسويق الرقمي، ووسائل التواصل الاجتماعي، ورعاية العملاء عبر الإنترنت.
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خطفت النجمة بيلا ثورن، واحدة من مجموعة متنوعة من النجوم الشباب الذين يظهرون في فيلم "اغتيال الأمة"، الأنظار وهي تمشي على السجادة الحمراء بثوب أسود متدلي. وأبرزت الممثلة البالغة من العمر 20 عامًا سيقانها من خلال فستانها ذو الفاتحة الطويلة أثناء انضمامها إلى النجوم الآخرين في العرض الأول للفيلم في لوس أنجلوس. وكان الفستان بطول الأرضية ذو فتحة فوق ساقها اليسرى مع حزام بنفس لون الفستان حول خصرها الرفيع، وأضافت بضع بوصات لطولها بحذاء لامع ذو كعب عالي. وضمت خصلات شعرها الداكنة إلى كعكة مشدودة، وشوائب من الريش الأصفر شوهدت من الخلف. وتميزت نجمة Midnight Sun بمجموعة متنوعة من القلادات، وظلال عيون حمراء ثقيلة لامعة، مما يضفي مزيدًا من الذوق والإثارة على المظهر المثير بالفعل. وانضم لها على السجادة الحمراء صديقها مود صن 31 عامًا، وارتدى ملابس رياضية حمراء. وظهرت سوكي
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