إلغاء 48 رحلة في مطار هيثرو بسبب سقوط الجليد

ألغى مطار هيثرو، 48 رحلة على الأقل وذلك بسبب الطقس الشتوي الذي أدى إلى اضطراب في جميع أنحاء البلاد.

وقالت إدارة المطار -بحسب صحيفة "إكسبريس" البريطانية- إنها تعمل مع شركات الطيران ومراقبة الحركة الجوية لتقليل تأثير التعطيل وحث الركاب على التحقق من حالة رحلاتهم مع شركات الطيران.

يأتي ذلك في الوقت الذي أصدر فيه مكتب الأرصاد الجوية عدة تحذيرات من الضباب والثلج والجليد في أجزاء من البلاد.