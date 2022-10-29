لحظات من الرعب على متن طائرة هندية بعد اشتعال النار في أحد محركاتها
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لحظات من الرعب على متن طائرة هندية بعد اشتعال النار في أحد محركاتها

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العرب اليوم - لحظات من الرعب على متن طائرة هندية بعد اشتعال النار في أحد محركاتها

طائرة هندية
نيودلهى - العرب اليوم

هبطت طائرة تابعة لشركة "IndiGo إنديغو" في مطار دلهي بعد اشتعال النيران في أحد محركاتها ليل الجمعة، بعد ثوان من إقلاعها متوجهة إلى بنغالورو وقالت شرطة دلهي إن جميع الركاب وأفراد الطاقم على متن رحلة "إنديغو رقم 6E-2131" بخير، حيث كان هناك 184 شخصا على متن طائرة "ايرباص A320" ووقع الحادث في حوالى الساعة 9:45 مساء، ولم يتم إجلاء الركاب على الفور، حيث نزلوا من الطائرة بعد الساعة 11 مساء، واستقروا في رحلة أخرى حوالي منتصف الليل.

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لحظات من الرعب على متن طائرة هندية بعد اشتعال النار في أحد محركاتها لحظات من الرعب على متن طائرة هندية بعد اشتعال النار في أحد محركاتها



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