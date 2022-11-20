وفاة أربعة أشخاص في حادث تحطم طائرة في الولايات المتحدة

طائرة صغيرة سقطت وتحطمت في ولاية واشنطن بالولايات المتحدة ونقل عن الشرطة المحلية القول، إن الحادث أسفر عن مقتل أربعة أشخاص ووقع الحادث في مقاطعة سنوهوميش، وتحطمت الطائرة في أحد الحقول وأشارت الشرطة، إلى أن أسباب الحادث لا تزال مجهولة، ويجري التحقيق لتحديد ملابساته ونقلت القناة عن تصريح لمكتب الشريف في المنطقة: "أكد مكتب الطب الشرعي في مقاطعة سنوهوميش، وقوع أربع وفيات نتيجة الحادث".