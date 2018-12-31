القاهرة ضمن أكثر الوجهات المفضلة للكويتيين لقضاء احتفالات رأس السنة
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القاهرة ضمن أكثر الوجهات المفضلة للكويتيين لقضاء احتفالات رأس السنة

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العرب اليوم - القاهرة ضمن أكثر الوجهات المفضلة للكويتيين لقضاء احتفالات رأس السنة

الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي
القاهرة - العرب اليوم

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، أن عدد المسافرين الذي سيقضون أجازة رأس السنة الميلادية خارج الكويت هذا العام، يبلغ 47 ألفا و436 مسافرا، على متن 334 رحلة، ما بين وصول ومغادرة، على رحلات لشركات مختلفة، وأن أكثر الوجهات سفرا هي القاهرة، ودبي، ولندن، بالإضافة إلى أنقرة.

ودعت الإدارة العامة للطيران، المسافرين إلى التقيد بمواعيد الرحلات، والتأكد من صلاحية المستندات والوثائق الخاصة بالسفر، والحضور إلى المطار قبل موعد الرحلات بوقت كاف، مشيرة إلى أن إدارة مطار الكويت الدولي كثفت استعدادتها لاستقبال المسافرين خلال تلك العطلة.

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سياحة وسفر عاجل
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القاهرة ضمن أكثر الوجهات المفضلة للكويتيين لقضاء احتفالات رأس السنة القاهرة ضمن أكثر الوجهات المفضلة للكويتيين لقضاء احتفالات رأس السنة



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القاهرة ضمن أكثر الوجهات المفضلة للكويتيين لقضاء احتفالات رأس السنة القاهرة ضمن أكثر الوجهات المفضلة للكويتيين لقضاء احتفالات رأس السنة



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