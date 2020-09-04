قالت خطوط الطيران الإماراتية، اليوم الجمعة، إنها ستستأنف رحلات الطيران إلى العاصمة الأردنية عمان الأسبوع المقبل، وذلك بعد تعليقها بسبب جائحة كورونا.

ووفقا لبيان نشرته الإماراتية في "تويتر" فإن استئناف الرحلات سيتم في 8 سبتمبر الجاري.