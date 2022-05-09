انطلاق مؤتمر مستقبل الطيران في السعودية بمشاركة 2000 عارض من 60 دولة

تستضيف السعودية، اليوم الاثنين، "مؤتمر مستقبل الطيران" على مدى ثلاثة أيام، بتنظيم من الهيئة العامة للطيران المدني، وذلك في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. وقال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، إن المؤتمر يعد حدثاً دولياً نوعياً وفريداً في قطاع الطيران المدني كونه يشكل فرصة سانحة لتبادل المعارف والأفكار والوقوف على أفضل التجارب والممارسات، لمواكبة التطورات المتسارعة في سوق الطيران. وأكد أن المؤتمر يعد رافداً من روافد تحقيق المستهدفات الوطنية في تنمية الموارد والقدرات