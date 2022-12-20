فشل برمجيات التخطيط يعطل رحلات الخطوط الجوية البريطانية

عانت خدمات الخطوط الجوية البريطانية من تأخير استمر ساعات، بعد أن أدى فشل برمجيات تخطيط الرحلات الجوية إلى إبقاء الطائرات على أرض المطار.

وقال بعض عملاء الشركة إنه تم احتجازهم لساعات في المطارات، بسبب "المشكلة الفنية"، التي أثرت على الرحلات المغادرة من أمريكا وأماكن أخرى على مستوى العالم، قبل عطلة عيد الميلاد، وفقا لشبكة "سكاي نيوز".