تونس تستأنف حركة الطيران تدريجيا

أعلنت وزارة النقل التونسية اليوم استئناف حركة النقل الجوي في مطارات تونس بصفة تدريجية بدءا من 12 يونيو لتشمل الرحلات الداخلية في مرحلة أولى. وأكدت الوزارة أن الرحلات المبرمجة على شركة الخطوط التونسية ى ستشمل رحلتين يوميا من مطار تونس قرطاج إلى مطار جربة ورحلتين من مطار تونس قرطاج إلى مطار توزر جنوب

تونس . تجدر الإشارة إلى أن تونس أعلنت عن فتح حدودها بالكامل يوم 27 من الشهر الجاري أمام الرحلات الدولية بعد توقف استمر منذ 18 مارس الماضي بسبب تفشي

فيروس كورونا المستجد.