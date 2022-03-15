إلغاء العديد من الرحلات الجوية في مطار فرانكفورت بسبب إضراب تحذيري
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إلغاء العديد من الرحلات الجوية في مطار فرانكفورت بسبب إضراب تحذيري

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العرب اليوم - إلغاء العديد من الرحلات الجوية في مطار فرانكفورت بسبب إضراب تحذيري

الرحلات الجوية في مطار فرانكفورت
برلين - العرب اليوم

بسبب إضراب تحذيري دعت إليه نقابة "فيردي" الألمانية للعاملين في قطاع الخدمات، أُلغيت العديد من الرحلات الجوية في مطار فرانكفورت صباح اليوم الثلاثاء.وقال متحدث باسم النقابة إنه اعتبارا من الساعة الثانية صباحا (التوقيت المحلي) توقف موظفو تفتيش الشحن والركاب في أكبر مطار في ألمانيا عن العمل، باستثناء موظفي خدمة الطوارئ في منطقة العبور.

تجدر الإشارة إلى أن الإضرابات التحذيرية هي جزء من الخلاف على الأجور بين "فيردي" والاتحاد الألماني لشركات أمن الطيران. وتتفاوض النقابة مع نقابة أرباب العمل حول اتفاقية جماعية جديدة لحوالي 25000 موظف من الأطقم الأمنية في جميع أنحاء ألمانيا. ولم تُسفر ثلاث جولات من المفاوضات حتى الآن عن نتائج. كما دعت "فيردي" الموظفين في مطارات هامبورج وشتوتجارت وكارلسروه/بادن-بادن للإضراب. وفي ميونخ، ثاني أكبر مطار في ألمانيا، بدأ إضراب تحذيري منذ ظهر أمس الاثنين.

وأظهر موقع مطار فرانكفورت الإلكتروني أنه تم بالفعل إلغاء العديد من رحلات المغادرة اليوم الثلاثاء. وكانت الشركة المشغلة للمطار (فرابورت) قد طلبت في السابق من المسافرين عدم التوجه إلى المطار. ووفقا للمتحدث باسم "فيردي"، تم إنشاء خدمة طوارئ للمسافرين في فرانكفورت.

ومن المنتظر إجراء المزيد من المفاوضات يومي 16 و 17 آذار/مارس. وتطالب "فيردي"، من بين أمور أخرى، بزيادة أجر الساعة بمقدار يورو واحد على الأقل لكل ساعة وموازنة الفروق الإقليمية في الأجور.

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إلغاء العديد من الرحلات الجوية في مطار فرانكفورت بسبب إضراب تحذيري إلغاء العديد من الرحلات الجوية في مطار فرانكفورت بسبب إضراب تحذيري



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