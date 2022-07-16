إخلاء المحطة الدولية في مطار سان فرانسيسكو الأميركي بعد إنذار بوجود قنبلة
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إخلاء المحطة الدولية في مطار سان فرانسيسكو الأميركي بعد إنذار بوجود قنبلة

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العرب اليوم - إخلاء المحطة الدولية في مطار سان فرانسيسكو الأميركي بعد إنذار بوجود قنبلة

مطار سان فرانسيسكو
واشنطن - العرب اليوم

أخليت المحطة الدولية للركاب في مطار سان فرانسيسكو الأمريكي مساء أمس الجمعة بعد إنذار بوجود قنبلة، وفق ما أعلنت الشرطة.  وقال جهاز التواصل الإعلامي التابع لشرطة سان فرانسيسكو في بيان عبر "تويتر" أن الشرطة تلقت إنذارا بوجود قنبلة وعثر عناصرها على "حزمة مشبوهة".  وأوضح البيان أن "المحطة الدولية أخليت، وأن وحدة تفكيك المتفجرات تجري تحقيقا"، محذرا من احتمال تأخر رحلات "لأن هذا الأمر يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات في العمليات الحالية للمطار".  وأكدت إدارة المطار أنه "بسبب الأنشطة الحالية للشرطة يتم إخلاء المحطة الدولية"، داعية لتجنب المحطة الدولية حتى إشعار آخر.  وأشار المطار الذي تخطى في العام 2020 عدد المسافرين عبره ثلاثة ملايين راكب وفق أحدث بياناته، إلى أن خدمات الاستلام والتسليم متاحة فقط في محطاته المخصصة للرحلات الداخلية.

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إخلاء المحطة الدولية في مطار سان فرانسيسكو الأميركي بعد إنذار بوجود قنبلة إخلاء المحطة الدولية في مطار سان فرانسيسكو الأميركي بعد إنذار بوجود قنبلة



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