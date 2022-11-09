طيارو الخطوط الجوية الكينية ينهون إضرابا استمر 4 أيام استجابة لأمر قضائي

أعلنت نقابة الطيارين في كينيا أن طياري الخطوط الجوية الكينية سينهون إضرابهم الذي بدأ في 5 نوفمبر الجاري، وذلك بعد قرار محكمة يأمر باستئناف النشاط.

وقالت رابطة طياري الخطوط الجوية الكينية التي تضم 400 عضو في بيان - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأربعاء - إنه من المقرر أن يستأنف أعضاؤها الخدمة في السادسة صباحًا حسب التوقيت المحلي للبلاد (3 صباحا بتوقيت جرينتش) اليوم الأربعاء.

وكانت حركة الإضراب قد تسبب في تعطل آلاف الرحلات الجوية وبقي المسافرون عالقين عندما بدأ طيارون في الخطوط الجوية الكينية وهي واحدة من أكبر شركات الطيران في أفريقيا، إضرابا السبت الماضي على الرغم من مناشدة الحكومة لهم لإلغائه.