الخطوط الجوية التركية تعلن تسيير 170 رحلة إجلاء من منطقة الزلزال

أعلنت الخطوط الجوية التركية، اليوم الخميس، عزمها تسيير 170 رحلة إجلاء من منطقة الزلزال. ونقل تليفزيون "تي أر تي ورلد" التركي عن المستشار الصحفى للخطوط الجوية التركية،يحيى أوستن، قوله: "تمكنا حتى الآن من إجلاء أكثر من 15 ألف مواطن إلى مدينتي إسطنبول وأنقرة، على متن 173 رحلة جوية، ومن المقرر أن نقوم اليوم بتسيير 170 رحلة جوية أخرى " .