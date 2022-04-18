مصر للطيران تنظم أول رحلة إلى بني غازي الليبية

تبدأ مصر للطيران فى تشغيل رحلاتها المباشرة بين القاهرة ومدينة بني غازي الليبية اليوم الإثنين، ويأتي ذلك استمرارًا للخطة الطموحة التي وضعتها مصر للطيران، الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية، وفي ضوء رؤية وزارة الطيران المدني لتعزيز التواجد في القارة الأفريقية. ليبيا وصرَّح الطيار عمرو أبو العينين، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، بأن الشركة الوطنية تولي اهتمامًا خاصًّا بالنقاط ذات الأهمية الإستراتيجية، ومن بينها مدينة بنى غازى فى ليبيا وخاصة مع تواجد العديد من المصريين المقيمين والعاملين بالأراضي الليبية، وكذلك بهدف تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين مصر وليبيا.