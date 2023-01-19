 مطار مانشستر البريطاني يغلق مدرجيه مؤقتًا بسبب الثلوج

أغلق مطار مانشستر فى المملكة المتحدة اليوم الخميس، مدرجيه بشكل مؤقت بسبب التساقط الكثيف للثلوج.

ونقلت قناة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن المطار قوله إن "الصحة والسلامة ستكون من أولوياتنا دائما وسيتم استئناف العمليات في أقرب فرصة ممكنة"، موجها نصائح للركاب بالاتصال بشركات الطيران من أجل الحصول على المزيد من المعلومات.