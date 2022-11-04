طيران الإمارات يوقف رحلاته إلى نيجيريا للمرة الثانية

قالت طيران الإمارات المملوكة لإمارة دبي، الخميس، إنها علقت رحلاتها إلى نيجيريا للمرة الثانية منذ سبتمبر الماضي، بسبب عدم قدرتها على تحويل الأموال من الدولة صاحبة أكبر اقتصاد في أفريقيا. وتعاني نيجيريا، وهي أكبر دولة أفريقية بعدد السكان، من نقص حاد في الدولار مما يجبر الكثير من المواطنين والشركات على شرائه من السوق السوداء التي شهدت انخفاضا متزايدا لقيمة العملة المحلية "النايرا".