إغلاق المجال الجوي فوق مدينة بطرسبورغ الروسية

أعلنت سلطات مدينة بطرسبورغ شمالي روسيا أن مطار بولكوفو المدني في المدينة لا يستقبل أو تقلع منه أي طائرات مؤقتا.ووفقا لخدمة Flightradar، فإن الطائرات المدنية الآن لا تقترب من مدينة بطرسبورغ، وتم الإعلان عن عودة الطائرات المتجهة من موسكو إلى بطرسبورغ إلى موسكو، وإغلاق المجال الجوي فوق المدينة بالكامل، ولا يقبل مطار بولكوفو أي رحلات جوية، فيما تواردت أنباء عن تأخير في الرحلات لمدة تصل إلى 12 ساعة.



أفادت وكالة "فونتانكا" الإعلامية في بطرسبورغ بأنه تم رصد جسم طائر مجهول على بعد 160-200 كيلومتر من بطرسبورغ أدى إلى وقف حركة الطيران فوق المدينة وانطلاق المقاتلات في سمائها.

نقلت "فونتانكا" تلك البيانات عن وزارة الدفاع الروسية عبر قنواتها إلى خدمة مطار بولكوفو المطار المدني الرئيسي في المدينة.

وفي هذا الصدد، ووفقا للإجراءات المعمول بها، توقف المطار عن استقبال أو إقلاع جميع الطائرات دون إذن بالإقلاع، ولم تقدم وزارة الدفاع أي معلومات أخرى للخدمات للمدنية.

وأكد مصدر مقرب من سلطات المدينة أنه تم إغلاق المجال الجوي فوق المدينة بسبب جسم طائر مجهول الهوية، فيما انطلقت المقاتلات الحربية تجوب أجواء المدينة.

وقد أعلنت حكومة بطرسبورغ رسميا أنه تم تأخير عدد من الرحلات لمدد تصل إلى 12 ساعة في مطار بولكوفو، وأضافوا أن "المطار وخدماته تعمل على نحو طبيعي" دون الخوض في أي تفاصيل.