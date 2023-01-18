 مشاجرة زوجية تعطل طائرة متجهة من القاهرة إلى جدة
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 مشاجرة زوجية تعطل طائرة متجهة من القاهرة إلى جدة

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العرب اليوم -  مشاجرة زوجية تعطل طائرة متجهة من القاهرة إلى جدة

طائرة ركاب
القاهرة ـ العرب اليوم

اضطر قائد طائرة "فلاي أديل" المتجهة صباح اليوم الأربعاء من مطار القاهرة إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمدينة جدة السعودية، لإنزال راكبة مصرية تشاجرت خلال اتصال هاتفي مع زوجها الموجود بالسعودية، حيث توعدها بالضرب.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إنه أثناء تحرك الطائرة على الممر للإقلاع، فوجئ قائد الطائرة بصراخ الراكبة المصرية وإصابتها بانهيار.

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 مشاجرة زوجية تعطل طائرة متجهة من القاهرة إلى جدة  مشاجرة زوجية تعطل طائرة متجهة من القاهرة إلى جدة



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