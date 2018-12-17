احتفى مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز بمنطقة القصيم أمس، بذكرى اليوم الوطني الـ 47 لمملكة البحرين الشقيقة، تعبيراً عن روابط الأخوَّة والمحبة التي تجمع المملكتين.

وأوضح مدير مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز بمنطقة القصيم محمد المجلاد أن هذه الاحتفالية تؤكد متانة وعمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، مبيناً أن الاحتفال تضمن توزيع الهدايا والورود على الركاب في صالتي القدوم والمغادرة الدولية، كما تزينت الصالة بألوان العلم البحريني.

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