عمال تزويد الوقود في مطار هيثرو يعلقون إضرابهم بعد تقديم عرض لهم

ألغى عمال تزويد الوقود في مطار هيثرو بلندن إضرابا كان من المقرر أن يبدأ الخميس، وهددوا بتعطيل العمل مجددا في مركز السفر بالمملكة المتحدة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء الأربعاء.وقال اتحاد "يونايت" في بيان الأربعاء إن الإضراب تم تعليقه بعدما قدمت شركة (آفييشن فيول سيرفسيز) "عرضا أفضل بصورة مستدامة".

وذكر الاتحاد العمالي أن نحو 50 موظفا معنيا بالإضراب سيتم منحهم وقتا لدراسة الاقتراح، الذي تم طرحه خلال محادثات يسرتها هيئة مصالحة.

كان الإجراء الذي هدد باتخاذه عمال تزويد الوقود أحد الخلافات العمالية التي أسهمت في فوضى السفر عبر أوروبا خلال فصل الصيف الحالي.