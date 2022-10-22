تحطم طائرة ومقتل جميع من كانوا على متنها في الولايات المتحدة

تحطم طائرة ذات محرك واحد جراء سقوطها على مبنى، بجوار مبنى سكني، في ولاية نيو هامبشاير بالولايات المتحدة، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وشوهدت ألسنة اللهب بارتفاع 40 قدما في الهواء بعد الحادث المروع الذي وقع بالقرب من مطار كين ديلانت هوبكنز وقالت مدينة كين في بيان: "وقع حادث تحطم طائرة بالقرب من مطار كين في مبنى متعدد العائلات بالقرب من هوب تشابل''.