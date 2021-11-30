الخطوط الجوية العراقية تلغي رحلة لإجلاء المواطنين العالقين على الحدود في بيلاروس
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الخطوط الجوية العراقية تلغي رحلة لإجلاء المواطنين العالقين على الحدود في بيلاروس

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العرب اليوم - الخطوط الجوية العراقية تلغي رحلة لإجلاء المواطنين العالقين على الحدود في بيلاروس

الخطوط الجوية العراقية
بغداد - العرب اليوم

 أعلن مطار مينسك أنه تم إلغاء رحلة كانت ستقوم بها الخطوط الجوية العراقية، اليوم الثلاثاء، لإجلاء  مهاجرين عراقيين  إلى مدينة أربيل بشمال العراق.وقامت الخطوط الجوية العراقية، بـ4 رحلات الأسبوع الماضي، لإعادة مواطنين عراقيين إلى بلادهم، بعد أن حاولوا دون جدوى الوصول من بيلاروس إلى الاتحاد الأوروبي.وبلغ مجموع الرحلات التي قامت بها الخطوط العراقية لإجلاء العراقيين العالقين على الحدود بين بيلاروس وبولندا، 5 رحلات خلال شهر نوفمبر الجاري، وأعادت حوالي 1900 مواطن إلى وطنهم العراق.

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الخطوط الجوية العراقية تلغي رحلة لإجلاء المواطنين العالقين على الحدود في بيلاروس الخطوط الجوية العراقية تلغي رحلة لإجلاء المواطنين العالقين على الحدود في بيلاروس



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