باكورياني في جورجيا الوجهة المثالية لمحبي التزلج
آخر تحديث GMT11:01:12
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » سياحة وسفر عاجل

"باكورياني" في جورجيا الوجهة المثالية لمحبي التزلج

العرب اليوم -

العرب اليوم - "باكورياني" في جورجيا الوجهة المثالية لمحبي التزلج

باكورياني
القاهرة - العرب اليوم

باكورياني هي مدينة منتجع في منطقة سامتسخه-جافاخيتي الجنوبية في جورجيا، وتشتهر بأنشطة الرياضات الشتوية، وفنادق السبا، جنبا إلى جنب مع كونها ملاذ صيفي رائع يقصده السائحين للاستمتاع بالسير على الأقدام وسط الأجواء المناخية الجميلة والمناظر الطبيعية الخلابة، ويبلغ عدد سكان باكورياني حوالي 2400 نسمة وتتميز بالكثير من الروعة والجمال مع الحفاظ على سحر جبال الألب الريفية.

تقع مدينة باكورياني على ارتفاع 1700 متر مع فرص وافرة لسقوط الثلوج في الشتاء وصيف لطيف معتدل، الأمر الذي بجعل منها واحدة من أجمل المواقع لمحبي الاستمتاع بالتزلج على الجليد، فضلا عن ذلك، تعد وجهة مميزة أيضا في فصل الصيف، مع درجات الحرارة التي يمكن أن تصل إلى 25 درجة مئوية مع أدنى مستويات لها حوالي 15 درجة.

تأسست باكورياني لأول مرة في أواخر القرن التاسع عشر وكانت منتجعًا شهيرًا خلال العصر السوفييتي، حيث جرت تدريبات الألعاب الأولمبية الشتوية هنا في أواخر القرن العشرين عندما كانت مدينة المنتجع لا تزال إلى حد ما جوهرة مخفية. ولكن نتيجة للتحديث الهائل وتجديد البنية التحتية ، نمت بوكورياني وزادات شعبيتها في الآونة الأخيرة كوجهة دولية لقضاء العطلات ومكان مثالي للمتزلجين المحترفين.

ويقع منتجع باكورياني في أعالي الجبال عند تقاطع منطقة القوقاز الصغرى وسلسلة تريبتيري، ويفتحر بالطبيعة الخلابة المحيطة، والتي تعد من بين الأكثر روعة في جورجيا، ذلك جنبا إلى جنب مع العديد من مسارات المشي لمسافات طويلة في الأراضي المنخفضة المحيطة بالغابات المحيطة، كما تتمتع المنطقة بالعديد من الجداول والينابيع المثالية لصيد الأسماك.

تتراوح خيارات أماكن الإقامة في المنتجع من فنادق سبا فاخرة إلى أماكن مبيت وإفطار مملوكة عائليًا وبيوت ضيافة خاصة إلى أماكن إقامة منزلية تقليدية، كما يتميز التخييم أيضا بشعبية كبيرة في هذا المنتجع المذهل.
تعد منطقة باكورياني هي واحدة من أفضل الملاذات الرياضية الشتوية في جورجيا، حيث تجذب مدينة المنتجع تلك، العائلات والرياضيين المحترفين، مع منحدرات مناسبة للجميع من المبتدئين إلى المهرة في التزلج على الجليد. كما تشمل الأنشطة الأخرى التزحلق على الجليد واستئجار عربات الثلج، ولك ان تعلم أن موسم الثلوج يستمر عادة من نوفمبر حتى مارس.

كما يقع منتجع Didveli في موقع مركزي في باكورياني، مع قمة تبلغ مساحتها 1850 متر، كما يحتوي الجبل على 3 مصاعد وقطار جبلي مائل و 8 ممرات مع عدة كيلومترات من المسارات التي تضاء بعضها باستخدام شرائح LED. .
فيما تعد Kokhta Mitarbi هي المنطقة الرئيسية للتزلج في باكورياني، حيث تم تجديد المرافق لسنوات عديدة ، وتم تجديدها بالكامل وفقًا للمعايير الحديثة لتشمل 3 مصاعد و 11 نقطة جذب طوال الموسم. وتصل القمة إلى 2،150 متر ، مما يجعل المنطقة مفضلة للمتزلجين المتقدمين والمتوسطين.

سياحة وسفر عاجل
arabstoday

أخبار ذات صلة

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

باكورياني في جورجيا الوجهة المثالية لمحبي التزلج باكورياني في جورجيا الوجهة المثالية لمحبي التزلج



أخبار ذات صلة

GMT 09:14 2019 السبت ,19 كانون الثاني / يناير

تعرف على أفضل المطاعم في جزيرة "بنتان" في إندونيسيا
العرب اليوم - تعرف على أفضل المطاعم في جزيرة "بنتان" في إندونيسيا

GMT 08:41 2019 السبت ,19 كانون الثاني / يناير

أفضل الوجهات المثالية عند قضاء شهر العسل في سويسرا
العرب اليوم - أفضل الوجهات المثالية عند قضاء شهر العسل في سويسرا

GMT 19:53 2019 الإثنين ,14 كانون الثاني / يناير

كتشفي الرفاهية وأناقة السياحة في " Renaissance Paris Vendôme Hotel"
العرب اليوم - كتشفي الرفاهية وأناقة السياحة في " Renaissance Paris Vendôme Hotel"

GMT 19:47 2019 الإثنين ,14 كانون الثاني / يناير

فنادق جزيرة سيشل الموصي بها لإقامة في شهر العسل
العرب اليوم - فنادق جزيرة سيشل الموصي بها لإقامة في شهر العسل

GMT 19:36 2019 الإثنين ,14 كانون الثاني / يناير

المنتجعات السياحيّة الرائعة في "الكاريبي"
العرب اليوم - المنتجعات السياحيّة الرائعة في "الكاريبي"

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

باكورياني في جورجيا الوجهة المثالية لمحبي التزلج باكورياني في جورجيا الوجهة المثالية لمحبي التزلج



المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

ارتدت فستانًا قصيرًا مُتعدِّد الألوان بطبعة جلد النمر

زارا هولاند أنيقة خلال إطلاق "A Simple Favour"

لندن ـ ماريا طبراني

تألّقت زارا هولاند، النجمة السابقة لبرنامج تلفزيون الواقع البريطاني "Love Island"، عندما ظهرت خلال حفلة إطلاق A Simple Favour، في Sea Containers House، بالعاصمة البريطانية لندن الخميس. وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن هولاند تألقت بفستانها القصير جدا المتعدد الألوان ذي الأكمام الطويلة، والذي أكملت إطلالته بسلسال بسيط باللون الفضي، كما أن الفستان تميز بطبعة جلد النمر. واعتمدت هولاند إكسسوارات أنيقة حيث أنسيال باللون الفضي يتوافق مع السلسال، وارتدت صندلا أسود بكعب عالٍ تميز بأشرطته المتعددة، أما شعرها تميز باللون الأشقر وبتمويجاته الواسعة، وأكملت هذه الإطلالة بوضع أحمر شفاه ب اللون الوردي. وانضمت إلى الحدث مع مجموعة من الفتايات الجميلات، من بينهن نجمة برنامج Celebs Go Dating، تاليا ستورم، والتي ظهرت وهي ترتدي معطفا فرو باللون الأزرق الفاتح، لكنها اعتمدت مظهرا كاجوال لباقي الملابس، حيث بنطال أسود جينز ضيق، وقميص أسود…

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 00:25 2019 الجمعة ,18 كانون الثاني / يناير

ياسمين خطاب تُقدِّم مجموعة مُتنوّعة مِن الأزياء الراقية
العرب اليوم - ياسمين خطاب تُقدِّم مجموعة مُتنوّعة مِن الأزياء الراقية

GMT 03:02 2019 السبت ,19 كانون الثاني / يناير

تعرف على أسرار "جزيرة البالغين" في المالديف
العرب اليوم - تعرف على أسرار "جزيرة البالغين" في المالديف

GMT 03:56 2019 السبت ,19 كانون الثاني / يناير

إليكِ أجمل الأرضيات الرخامية لمنزل يتّسم بالفخامة
العرب اليوم - إليكِ أجمل الأرضيات الرخامية لمنزل يتّسم بالفخامة

GMT 03:17 2019 السبت ,19 كانون الثاني / يناير

غانتز يحتل المركز الثاني في الاستطلاعات بعد نتنياهو
العرب اليوم - غانتز يحتل المركز الثاني في الاستطلاعات بعد نتنياهو

GMT 07:20 2019 السبت ,19 كانون الثاني / يناير

مُذيع حوار الرئيس السيسي المثير للجدل يقع في خطأ فادح
العرب اليوم - مُذيع حوار الرئيس السيسي المثير للجدل يقع في خطأ فادح

GMT 00:52 2019 الخميس ,17 كانون الثاني / يناير

فيكتوريا بيكهام تستخدم مستحضرات تجميل مصنوعة من دمها
العرب اليوم - فيكتوريا بيكهام تستخدم مستحضرات تجميل مصنوعة من دمها

GMT 08:15 2019 الجمعة ,18 كانون الثاني / يناير

تعرف على مواصفات "سكارليت ليدي" من "فيرجن فوياغز"
العرب اليوم - تعرف على مواصفات "سكارليت ليدي" من "فيرجن فوياغز"

GMT 03:19 2019 الجمعة ,18 كانون الثاني / يناير

عرض أغلى منزل بالعالم للبيع مُقابل مليار يورو في فرنسا
العرب اليوم - عرض أغلى منزل بالعالم للبيع مُقابل مليار يورو في فرنسا

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 04:11 2019 الجمعة ,18 كانون الثاني / يناير

بريطانيّة تعثر على مجموعة تُمارس الجنس وسط "طقوس مُرعبة"
العرب اليوم - بريطانيّة تعثر على مجموعة تُمارس الجنس وسط "طقوس مُرعبة"

GMT 16:05 2018 الإثنين ,30 تموز / يوليو

الأمراض المنقولة بالجنس الشرجي
العرب اليوم - الأمراض المنقولة بالجنس الشرجي

GMT 12:41 2014 السبت ,20 أيلول / سبتمبر

وفاة رئيس أركان الجيش العراقي في عهد صدام
العرب اليوم - وفاة رئيس أركان الجيش العراقي في عهد صدام

GMT 06:16 2018 الخميس ,13 أيلول / سبتمبر

أردوغان يُخضع صندوق الثروة لرئاسته وصهره نائبًا له
العرب اليوم - أردوغان يُخضع صندوق الثروة لرئاسته وصهره نائبًا له

GMT 23:04 2018 السبت ,28 إبريل / نيسان

محمد طرزي يقدم روايته الجديدة "أفريقيا أناس ليسوا مثلنا"
العرب اليوم - محمد طرزي يقدم روايته الجديدة "أفريقيا أناس ليسوا مثلنا"

GMT 00:27 2015 الجمعة ,01 أيار / مايو

المرأة الثور عنيدة ومرحة تحب السيطرة وتخشى الوقوع في الحب
العرب اليوم - المرأة الثور عنيدة ومرحة تحب السيطرة وتخشى الوقوع في الحب

GMT 10:44 2017 الخميس ,07 أيلول / سبتمبر

تعيين تركي آل الشيخ رئيسًا للهيئة السعودية العامة للرياضة
العرب اليوم - تعيين تركي آل الشيخ رئيسًا للهيئة السعودية العامة للرياضة

GMT 15:16 2018 الخميس ,11 تشرين الأول / أكتوبر

زمام يوضح الإجراءات المتخذة للحفاظ على استقرار "الريال"
العرب اليوم - زمام يوضح الإجراءات المتخذة للحفاظ على استقرار "الريال"

GMT 00:08 2018 الثلاثاء ,09 تشرين الأول / أكتوبر

شباب يتسببون في طيران والدهم بالبالونات من الإمارات إلى عمان
العرب اليوم - شباب يتسببون في طيران والدهم بالبالونات من الإمارات إلى عمان

GMT 13:19 2018 الأحد ,07 تشرين الأول / أكتوبر

نادي شتوتغارت الألماني يقيل مدربه كوركوت لسوء النتائج
العرب اليوم - نادي شتوتغارت الألماني يقيل مدربه كوركوت لسوء النتائج

GMT 00:48 2018 الخميس ,12 إبريل / نيسان

علماء الآثار يعثرون على مكان استراحة زوجة توت عنخ آمون
العرب اليوم - علماء الآثار يعثرون على مكان استراحة زوجة توت عنخ آمون

GMT 06:52 2016 الخميس ,19 أيار / مايو

مدينة هرقليون أكبر ميناء تجاري على البحر المتوسط تعود الى الحياة بعد غرقها بمعابدها وكنوزها
العرب اليوم - مدينة هرقليون أكبر ميناء تجاري على البحر المتوسط تعود الى الحياة بعد غرقها بمعابدها وكنوزها

GMT 01:38 2016 الجمعة ,27 أيار / مايو

مواليد برج الجوزاء يفضلون أن يكون منصب القيادة في الحياة لدى غيرهم
العرب اليوم - مواليد برج الجوزاء يفضلون أن يكون منصب القيادة في الحياة لدى غيرهم

GMT 00:12 2016 الأحد ,31 تموز / يوليو

أسماء العاني تؤكد أن تشكيلين يستعدان للتحرك واستعادة الأنبار
العرب اليوم - أسماء العاني تؤكد أن تشكيلين يستعدان للتحرك واستعادة الأنبار

GMT 14:50 2015 الثلاثاء ,03 آذار/ مارس

سيارة "سيات ليون إس تي كوبرا" تنافس بقوة في الأسواق
العرب اليوم - سيارة "سيات ليون إس تي كوبرا" تنافس بقوة في الأسواق

GMT 17:00 2017 الثلاثاء ,07 شباط / فبراير

جيسي لينغارد يكشف عيوب بول بوغبا في التدريبات
العرب اليوم - جيسي لينغارد يكشف عيوب بول بوغبا في التدريبات

GMT 00:32 2018 الأحد ,04 تشرين الثاني / نوفمبر

عقود النفط الصينية تغلق منخفضة وتسجل خسائر شهرية
العرب اليوم - عقود النفط الصينية تغلق منخفضة وتسجل خسائر شهرية

GMT 23:08 2018 السبت ,22 أيلول / سبتمبر

فيلم "على معزة وإبراهيم" يفتتح مهرجان الفيلم العربى فى عمان
العرب اليوم - فيلم "على معزة وإبراهيم" يفتتح مهرجان الفيلم العربى فى عمان
 
العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم -
arabstoday arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab