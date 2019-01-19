باكورياني هي مدينة منتجع في منطقة سامتسخه-جافاخيتي الجنوبية في جورجيا، وتشتهر بأنشطة الرياضات الشتوية، وفنادق السبا، جنبا إلى جنب مع كونها ملاذ صيفي رائع يقصده السائحين للاستمتاع بالسير على الأقدام وسط الأجواء المناخية الجميلة والمناظر الطبيعية الخلابة، ويبلغ عدد سكان باكورياني حوالي 2400 نسمة وتتميز بالكثير من الروعة والجمال مع الحفاظ على سحر جبال الألب الريفية.

تقع مدينة باكورياني على ارتفاع 1700 متر مع فرص وافرة لسقوط الثلوج في الشتاء وصيف لطيف معتدل، الأمر الذي بجعل منها واحدة من أجمل المواقع لمحبي الاستمتاع بالتزلج على الجليد، فضلا عن ذلك، تعد وجهة مميزة أيضا في فصل الصيف، مع درجات الحرارة التي يمكن أن تصل إلى 25 درجة مئوية مع أدنى مستويات لها حوالي 15 درجة.

تأسست باكورياني لأول مرة في أواخر القرن التاسع عشر وكانت منتجعًا شهيرًا خلال العصر السوفييتي، حيث جرت تدريبات الألعاب الأولمبية الشتوية هنا في أواخر القرن العشرين عندما كانت مدينة المنتجع لا تزال إلى حد ما جوهرة مخفية. ولكن نتيجة للتحديث الهائل وتجديد البنية التحتية ، نمت بوكورياني وزادات شعبيتها في الآونة الأخيرة كوجهة دولية لقضاء العطلات ومكان مثالي للمتزلجين المحترفين.

ويقع منتجع باكورياني في أعالي الجبال عند تقاطع منطقة القوقاز الصغرى وسلسلة تريبتيري، ويفتحر بالطبيعة الخلابة المحيطة، والتي تعد من بين الأكثر روعة في جورجيا، ذلك جنبا إلى جنب مع العديد من مسارات المشي لمسافات طويلة في الأراضي المنخفضة المحيطة بالغابات المحيطة، كما تتمتع المنطقة بالعديد من الجداول والينابيع المثالية لصيد الأسماك.

تتراوح خيارات أماكن الإقامة في المنتجع من فنادق سبا فاخرة إلى أماكن مبيت وإفطار مملوكة عائليًا وبيوت ضيافة خاصة إلى أماكن إقامة منزلية تقليدية، كما يتميز التخييم أيضا بشعبية كبيرة في هذا المنتجع المذهل.

تعد منطقة باكورياني هي واحدة من أفضل الملاذات الرياضية الشتوية في جورجيا، حيث تجذب مدينة المنتجع تلك، العائلات والرياضيين المحترفين، مع منحدرات مناسبة للجميع من المبتدئين إلى المهرة في التزلج على الجليد. كما تشمل الأنشطة الأخرى التزحلق على الجليد واستئجار عربات الثلج، ولك ان تعلم أن موسم الثلوج يستمر عادة من نوفمبر حتى مارس.

كما يقع منتجع Didveli في موقع مركزي في باكورياني، مع قمة تبلغ مساحتها 1850 متر، كما يحتوي الجبل على 3 مصاعد وقطار جبلي مائل و 8 ممرات مع عدة كيلومترات من المسارات التي تضاء بعضها باستخدام شرائح LED. .

فيما تعد Kokhta Mitarbi هي المنطقة الرئيسية للتزلج في باكورياني، حيث تم تجديد المرافق لسنوات عديدة ، وتم تجديدها بالكامل وفقًا للمعايير الحديثة لتشمل 3 مصاعد و 11 نقطة جذب طوال الموسم. وتصل القمة إلى 2،150 متر ، مما يجعل المنطقة مفضلة للمتزلجين المتقدمين والمتوسطين.