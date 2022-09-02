الفيدرالية الروسية للنقل الجوى تمدد حظر الطيران لجنوب ووسط روسيا لـ10 سبتمبر

أعلنت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوى، اليوم الجمعة، تمديد القيود المؤقتة المفروضة على الرحلات الجوية إلى 11 مطارا فى جنوب ووسط البلاد لمدة أسبوع آخر..