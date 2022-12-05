مقتل 3 أشخاص جراء انفجار بمطار في ضواحي ريازان الروسية

قتل 3 أشخاص وأصيب 5 آخرون جراء انفجار وقع اليوم الاثنين في ساحة وقوف معدات الطيران في مطار بضواحي مدينة ريازان الروسية من جانبها أكد مصدر في مستشفى مقاطعة ريازان نقل المصابين الخمسة إليه، متابعا: "وصل إلينا 5 مصابين جراء انفجار وقع بمطار في ضواحي ريازان".