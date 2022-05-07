الخطوط السعودية تستأنف رحلاتها إلى اسطنبول بعد أكثر من عامين على التوقف
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الخطوط السعودية تستأنف رحلاتها إلى اسطنبول بعد أكثر من عامين على التوقف

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العرب اليوم - الخطوط السعودية تستأنف رحلاتها إلى اسطنبول بعد أكثر من عامين على التوقف

الخطوط السعودية
الرياض ـ العرب اليوم

أعلنت الخطوط الجوية السعودية، أمس الجمعة، عن استئناف رحلاتها إلى ولاية اسطنبول التركية، بعد أكثر من عامين على توقفها ونقلت وكالة الأنباء التركية "DHA"، أن أول رحلة مجدولة منذ عامين ستنطلق اليوم السبت، من الرياض ومدينة جدة إلى مطار اسطنبول كما ستجرى الرحلات من جدة والمدينة المنورة إلى اسطنبول بشكل متبادل على مدار أيام الأسبوع. وستترتب رحلات الرياض في 3 أيام في الأسبوع، في أيام الثلاثاء والخميس والسبت ومن المقرر أن تسير شركة الطيران السعودية أيضا رحلات جوية من المدينة المنورة إلى اسطنبول، في 11 من الشهر الحالي. ولفتت وكالة الأنباء التركية إلى أنه سيتم تشغيل الرحلات على طائرات عريضة البدن مثل إيرباص A330.

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الخطوط السعودية تستأنف رحلاتها إلى اسطنبول بعد أكثر من عامين على التوقف الخطوط السعودية تستأنف رحلاتها إلى اسطنبول بعد أكثر من عامين على التوقف



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