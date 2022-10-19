اليابان تخفف قيود السفر على جميع الرحلات الخارجية

أعلنت اليابان، اليوم الأربعاء، تخفيف تحذير السفر المطبق لمكافحة كورونا إلى 76 دولة ومنطقة، من بينها أستراليا وتايوان؛ إذ لم يعد مطلوب من المقيمين في اليابان الامتناع عن السفر غير الضروري إلى أي دولة.