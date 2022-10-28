العثور على جثـة في الهيكل السفلي لطائرة تابعة لـلوفتهانزا قادمة من طهران
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العثور على جثـة في الهيكل السفلي لطائرة تابعة لـلوفتهانزا قادمة من طهران

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العرب اليوم - العثور على جثـة في الهيكل السفلي لطائرة تابعة لـلوفتهانزا قادمة من طهران

طائرة تابعة لشركة لوفتهانزا
برلين ـ العرب اليوم

طائرة تابعة لـ"لوفتهانزا"عثر عمال على جثـة شخص في الهيكل السفلي لطائرة تابعة لشركة لوفتهانزا وصلت إلى مطار فرانكفورت أمس (الخميس) قادمة من طهران.

وقالت شركة "لوفتهانزا" وفقاً لوكالة "رويترز"، إن العمال اكتشفوا الجثـة بعد مغادرة الركاب ونقل الطائرة الإيرباص طراز إيه340 إلى حظيرة للصيانة.

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العثور على جثـة في الهيكل السفلي لطائرة تابعة لـلوفتهانزا قادمة من طهران العثور على جثـة في الهيكل السفلي لطائرة تابعة لـلوفتهانزا قادمة من طهران



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