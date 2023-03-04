إلغاء جميع الرحلات الليلية في مطار تورنتو بسبب عاصفة شتوية

الليلية في مطار تورونتو الدولي بسبب عاصفة شتوية من المتوقع أن تغطي المدينة بكميات كبيرة من الثلوج وتقليل الرؤية بشكل كبير.

وقالت الشركة إنها ألغت بشكل استباقي كلا من الرحلات الداخلية والخارجية بدءًا من الساعة الثامنة مساء (0100 بتوقيت جرينتش السبت) في مطار

وأوضحت إنها تتوقع استئناف العمليات بشكل مخفض صباح السبت إذا تحسنت الأحوال الجوية كما هو متوقع.وأصدرت هيئة الأرصاد الكندية تحذيرا من عاصفة شتوية في تورنتو، مشيرة إلى أن أخطر الظروف المتوقعة بين الساعة التاسعة مساء تقريبًا، ومنتصف الليل عندما تتراوح معدلات تساقط الثلوج بين خمسة وثمانية سنتيمترات في الساعة.