تعرف على أفضل المطاعم في جزيرة بنتان في إندونيسيا
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تعرف على أفضل المطاعم في جزيرة "بنتان" في إندونيسيا

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العرب اليوم - تعرف على أفضل المطاعم في جزيرة "بنتان" في إندونيسيا

جزيرة "بنتان"
القاهرة - العرب اليوم

إذا كنت تتساءل عن أفضل الأماكن لتناول الطعام في جزيرة بنتان الإندونيسية أثناء إقامتك، فيما يلي قائمة من 5 مطاعم رائعة ننصحك بزيارتها للاستمتاع بتناول الأغذية الحلال المحلية الأصيلة في هذه الجزيرة الجميلة والتي تلبي كافة احتياجات الزائرين وأذواقهم المختلفة، ذلك علاوة على تشكيلة أيضا من المطاعم المحلية الرائعة التي يمكنك تجربة بعض أطباقها الشهية.. تعرفوا على أفضل المطاعم في جزيرة بنتان .
The Kelong Seafood Restaurant – Nirwana Gardens 

إذا كنت من محبي المأكولات البحرية وتبحث عن أفضل المطاعم التي يمكنك بها تناول تلك الأطعمة الرائعة في بينتان، فإن مطعم كيلونغ للمأكولات البحرية في حدائق نيروانا هو الأمثل لك، حيث يقدم المطعم مجموعة من المأكولات الصينية والإندونيسية الشهية، فضلا عن تشكيلة واسعة من بعض المأكولات البحرية الطازجة والحلال في بينتان. وتشمل الأطباق الشهيرة محار البحر، والجمبري فضلا عن الأسماك بأشكالها المتنوعة.

بني المطعم على ركائز متينة، فوق البحر مباشرة، ويقدم إطلالة مذهلة على غروب الشمس عبر بحر الصين الجنوبي. لذلك فسيكون بإمكانك خلال زيارتك ذلك المطعم الاستمتاع بالعشاء الخاص بك جنبا إلى جنب مع أجمل المشاهد الطبيعية التي تأسر النفس.
Pujasera Hawker Stalls 

بنيت أكشاك الطعام هذه في مناطق مفتوحة جنبا إلى جنب مع العديد من محلات المواد الغذائية والبائعين المحليين، حتى أن أي زيارة إلى بنتان لن تكتمل بحسب المسافرين من دون تناول الطعام في هذا المكان الممتع، فإذا كنت محتار في الاختيار خلال رحلتك بتلك الجزيرة  عن أفضل الأماكن لتناول الطعام الحلال في بينتان، توجه إلى تلك الاكشاك لتجربة عدد من الأطباق المحلية اللذيذة، بما في ذلك غورنغ بيسانغ و ناسي بادانغ.
Sederhana Restaurant Nasi Padang 

يعد مطعم سيديرهانا أحد أشهر المطاعم الحلال في جزيرة بنتان، ولا عجب في ذلك، فهذا هو أفضل مكان لتناول عدد من الأطباق المحلية التقليدية اللذيذة، والتي يأتي في مقدمتها طبق ناسي بادانج، ولعل ما يزيد من روعة هذا المطعم هي أسعاره المعقولة بشكل كبير، ما يلائم جميع ميزانيات السائحين. وتشمل الأطباق التي يجب تجربتها بيف ريندانغ و سامبال إيجو وغيرها الكثير من الأطباق التي ستكتشفها خلال الزيارة.
Café Helo Helo Restaurant 

إذا كنت تبحث عن بعض الخيارات الرخيصة والحلال مع مزيج من المأكولات المختلفة في بنتان، لا يمكنك أن تفوت مطعم وكافيه مرحبا في بلازا لاغوي، والذي يقدم عدد من الأطباق المتنوعة والتي تناسب جميع المسافرين، بما في ذلك المأكولات المحلية، إلى المأكولات الصينية والأطباق الغربية.

ويمثل هذا المطعم مكان رائع خصوصا للعائلات، حيث يوفر لهم أكبر قدر من الخصوصية وسط الديكور المريح والأجواء الودية الرائعة، وبالطبع مع مجموعة لا تقارن من الأطباق الغذائية المميزة.
Warung Yeah 

يعد هذا المطعم مكان آخر للاستمتاع بتناول الأطباق المحلية الرخيصة في جزيرة بنتان، حيث يمكنك هنا أن تجد العديد من الأطباق الشعبية المحلية بما في ذلك أطباق ناسي غورنغ الخاصة و إندومي ريندانغ. وننصحك ألا تفوت زيارة هذا المكان لتناول الطعام خلال رحلتك المقبلة، خاصة أن هذا المطعم يصنف كأحد أفضل المطاعم الحلال في بنتان للمسافر المسلم.

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تعرف على أفضل المطاعم في جزيرة بنتان في إندونيسيا تعرف على أفضل المطاعم في جزيرة بنتان في إندونيسيا



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تعرف على أفضل المطاعم في جزيرة بنتان في إندونيسيا تعرف على أفضل المطاعم في جزيرة بنتان في إندونيسيا



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