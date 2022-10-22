فقدان طائرة على متنها 5 ألمان في كوستاريكا

أعلن وزير الأمن العام الكوستاريكي خورخي توريس، عن فقدان طائرة صغير أقلعت من المكسيك وعلى متنها 5 ألمان، قبالة ساحل كوستاريكا، أمس الجمعة. وأوضح خورخي توريس قائلا: "تلقينا إنذارا يتعلق باختفاء طائرة..رحلة خاصة من المكسيك إلى مطار ليمون" بشرق البلاد وأشار توريس إلى أن "خمسة مواطنين جنسيتهم ألمانية على متن الطائرة"، مضيفا: "الطائرة فقدت الاتصال ببرج المراقبة بالقرب من لا بارا دي باريسمينا في منطقة البحر الكاريبي بكوستاريكا وقمنا على الفور بتفعيل البروتوكول الداخلي" لتحديد موقعها.