عاصفة شتوية تلغي رحلات جوية في الولايات المتحدة

اتجهت عاصفة شتوية غطت الغرب الأوسط الأميركي بالجليد صوب الشمال الشرقي للولايات المتحدة، مما تسبب في إلغاء رحلات جوية وتوقف خدمة القطارات خلال عطلة نهاية الأسبوع التي يسافر خلالها الكثير من الأميركيين.

وأوضح خبير الأرصاد الجوية، ريتش أوتو، أن خدمة الطقس أصدرت تحذيرات بشأن العاصفة الشتوية لقطاع من شرق الولايات المتحدة الذي يقطنه قرابة 100 مليون شخص.

وضربت العاصفة التي تتحرك من الغرب إلى الشرق وتكتسب قوة من هواء المحيط القطبي الشمالي من كندا مناطق كثيرة من الغرب الأوسط، يوم الجمعة.وفي شيكاغو حيث شهدت بعض المناطق تساقط الثلوج أدت إلى تراكم الجليد إلى ارتفاع 20 سنتيمترا، قال مارك ديول، نائب رئيس العمليات لشركة "فلايت أوير" لخدمات تتبع الرحلات الجوية إن ثلث الرحلات ألغيت في المطارين الرئيسيين بالمدينة.

وأضافت الشركة أنه تم إلغاء 2141 رحلة جوية، يوم السبت، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

وزاد الإغلاق الحكومي من مشكلات السفر جوا. ففي مطار بالتيمور-واشنطن الدولي، أعلنت إدارة أمن النقل إغلاق نقطة تفتيش أمنية في وقت مبكر بسبب تغيب الكثير من موظفيها لعدم حصولهم على رواتبهم .

وذكرت إدارة أمن النقل أن 7 في المئة من موظفيها تغيبوا حيث لا يستطيع الكثيرون منهم العمل بسبب "القيود المالية".

وقال خبير الأرصاد الجوية أوتو أن من المتوقع أن تتسبب العاصفة في سقوط ما يصل ارتفاعه إلى 60 سنتيمترا من الثلوج على الشمال الشرقي، بدءا من مساء السبت ومن المرجح أن يستمر تساقط الثلوج حتى ىيوم الاثنين في نيويورك ومين.

ومن المرتقب أن تستقبل مدينة نيويورك ما يصل ارتفاعه إلى خمسة سنتيمترات من الجليد من جراء تساقط الثلوج.