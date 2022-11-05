تعطل الرحلات الجوية في كينيا بسبب إضراب الطيارين

أعلن وزير النقل الكيني، كيبشومبا موركومين، اليوم السبت، تعطل رحلات الخطوط الجوية الكينية بسبب إضراب طيارين يطالبون بتحسين ظروف العمل، ما أسفر عن تعطيل 15 طائرة، ووقف رحلات آلاف الركاب.

وقالت رابطة طياري الخطوط الجوية الكينية (KALPA) إنه لم تقلع أي رحلة للخطوط الجوية الكينية بقيادة طياريها، من مطار جومو كينياتا الدولي في نيروبي اعتبارًا من الساعة 6:00 صباحا بالتوقيت المحلي اليوم السبت.

ووصف وزير النقل الكيني موركومين الإضراب بأنه غير مبرر وأنه "تخريبا اقتصاديا"، مشيرا إلى أن نحو عشرة آلاف راكب تضرروا من هذا الإضراب الذي أدى إلى إيقاف 15 طائرة.

وأضاف الوزير: "أنا لا أقول إن مخاوف الطيارين غير مستحقة"، لكنه أضاف أن أفعالهم كانت قاسية، كما طالبهم بإنهاء هذا الإضراب والتحلي بحسن النية.

في السياق ذاته، أفادت الخطوط الجوية الكينية بانهيال عدد كبير من المكالمات على مركز الخدمة بسبب الإضراب المستمر، وحثت العملاء على الاتصال بشركة الطيران فقط إذا كانوا يسافرون خلال الـ 48 ساعة المقبلة.