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افتتاح أول "ساونا عائمة" بالعالم فى بريطانيا

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العرب اليوم - افتتاح أول "ساونا عائمة" بالعالم فى بريطانيا

"ساونا عائمة" فى بريطانيا
روما- العرب اليوم

 افتتح مؤخراً أول حمام سباحة حرارى فى مدينة "كورنوال" في بريطانيا، حيث يمكن للزوار الاستحمام في المياه المالحة الطبيعية التي تبلغ درجة حرارة 35 درجة مئوية.ويعد "ليدو الجيوحرارى" الجديد سمة من سمات الصيحات العالمية الفريدة فى حمامات السباحة، حيث تبلغ  قيمته 1.8 مليون جنيه إسترليني، حسب ما نشرته صحيفة "الديلى ميل" البريطانية.

ومن المتوقع أن يكون تجمع الطاقة الحرارية الأرضية الجديد بمثابة واجهة عرض لإمدادات الحرارة الجوفية منخفضة الكربون.

وتعد تجربة البحيرات الجوفية المدهشة في أيسلندا مشكلة حقيقية للبريطانيين في الوقت الحالي، حيث يتعين عليهم الحجر الصحي لمدة تصل إلى 14 يومًا عند وصولهم إلى البلاد، لكونها ميزة جديدة لبركة اليوبيل في الهواء الطلق في Penzance وتحتوى على مياه مالحة طبيعية يتم تسخينها إلى درجة حرارة 35 درجة مئوية.


 

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افتتاح أول ساونا عائمة بالعالم فى بريطانيا افتتاح أول ساونا عائمة بالعالم فى بريطانيا



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