وضع أحد الفنادق في العاصمة اليابانية (طوكيو) "محاكيا" للطيران في الغرف للاستمتاع بقيادة طائرة في رحلة جوية داخل الغرف.

وزٌود الفندق الكائن بالقرب من مطار (هانيكا) في طوكيو، الغرف بمحاك للرحلة الجوية يتيح للنزلاء الاستمتاع بشعور القيادة داخل الطائرة.

ويشبه المحاكي قيادة طائرة من طراز بوينغ 737-800 من مطار هانيدا لمطار أوساكا، مع وجود موجه لتقديم المساعدة. وتبلغ تكلفة استخدامه حوالي 277 دولارا ، بينما تبلغ تكلفة حجز الغرفة لليلة واحدة حوالي 234 دولار. ولا يسمح للنزلاء بتشغيل المحاكي بمفردهم.