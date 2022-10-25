إعادة فتح مطار فى الفلبين بشكل جزئى بعد خروج طائرة كورية عن المدرج

سمحت السلطات الفلبينية بإعادة فتح أحد المطارات الرئيسية بشكل جزئي اليوم الثلاثاء أمام الرحلات الدولية والمحلية عقب إغلاقه بعدما خرجت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الكورية الجنوبية عن المدرج أثناء هبوطها في المطار.