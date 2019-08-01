تزامنًا مع زيارة الشيخ محمد بن زايد إلى بكين

تستهدف الشارقة اجتذاب نحو 200 ألف سائح صيني بحلول عام 2021، وقد وصل عدد السياح الصينيين في الإمارة إلى 68 ألف سائح خلال عام 2018.



وانطلق الإثنين، المنتدى الاقتصادي الإماراتي الصيني في بكين بالتزامن مع زيارة الدولة التي يقوم بها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى جمهورية الصين الشعبية، والتي تستهدف تعزيز علاقات التعاون بين الإمارات والصين في المجالات كافة.

وأكد محمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر خلال فعاليات المنتدى، أن الشارقة أطلقت العديد من المبادرات التي من شأنها جذب مزيد من السياح الصينيين خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن المرافق السياحية المتطورة التي تتوفر في الإمارة تشكل أيضا عنصر جذب للسياح من جميع دول العالم.