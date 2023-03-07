زلزال بقوة 6 درجات يضرب جنوبي الفلبين
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زلزال بقوة 6 درجات يضرب جنوبي الفلبين

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العرب اليوم - زلزال بقوة 6 درجات يضرب جنوبي الفلبين

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مانيلا ـ العرب اليوم

ضرب زلزال قوته ست درجات جنوب الفلبين الثلاثاء، على ما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، فيما حذّرت السلطات المحلية من هزات ارتدادية وأضرار محتملة.ووقع الزلزال قرابة الساعة الثانية بعد الظهر في مقاطعة دافاو دي أورو الجبلية في جزيرة مينداناو.وقال موظف في هيئة الكوارث في ماراغوسان لوكالة فرانس برس إن السلطات تدقق في معلومات عن حصول انزلاق للتربة على طريق وطني سريع. بحسب سكاي نيوز عربية.

اللازل اصبحت كوارث شبه يومية في العالموأوضح: "لم نتلق أي تقارير عن أضرار أو إصابات أخرى لكننا نتحقق من الوضع في البلدات المجاورة".وأكد "شعرنا بالهزة من دون أن تقع أي أضرار".وتشهد الفلبين هزات شبه يومية بسبب موقعها على "حزام النار" الذي يتسبب بنشاط زلزالي وبركاني ويمتد من اليابان عبر جنوب شرق آسيا وحوض المحيط الهادئ.

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زلزال بقوة 6 درجات يضرب جنوبي الفلبين زلزال بقوة 6 درجات يضرب جنوبي الفلبين



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