وزارة السياحة المصرية تُعلن ضوابط وأسعار الحج لعام ٢٠٢٢ وفتح باب التسجيل من ١٠ مايو الجاري
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وزارة السياحة المصرية تُعلن ضوابط وأسعار الحج لعام ٢٠٢٢ وفتح باب التسجيل من ١٠ مايو الجاري

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العرب اليوم - وزارة السياحة المصرية تُعلن ضوابط وأسعار الحج لعام ٢٠٢٢ وفتح باب التسجيل من ١٠ مايو الجاري

مناسك الحج السياحي
القاهرة - العرب اليوم

فور اعتماد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار للضوابط المنظمة للحج السياحي لعام 1443هــ/2022م والموضوعة من قبل اللجنة العليا للعمرة والحج برئاسة الأستاذة سامية سامي رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية بالوزارة، تقرر فتح باب تسجيل أسماء المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج السياحي من خلال الشركات السياحية اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق ١٠ مايو الجاري وحتى الجمعة الموافق ٢٠ مايو الجاري.وقد جاءت هذه الضوابط لتنظم عمل الشركات السياحية وفي نفس الوقت للحفاظ على حقوق المواطن والشركات ولاسيما في إطار سعي وحرص الوزارة على النهوض بمنظومة الحج السياحي وخاصة من حيث انتقاء الخدمات والجودة العالية وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية سواء داخل مصر أو بالمملكة العربية السعودية.
 
كما تضمنت الضوابط أيضاً ضرورة التزام الشركات السياحية بالتأكد من أن المواطن المتقدم للحج السياحي لم يسبق له التقدم لأي جهة من الجهات الأخرى المنظمة للحج هذا العام، وكذا الالتزام بكافة الضوابط والاشتراطات والإجراءات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة والسكان المصرية ووزارة الصحة السعودية وخاصة فيما يتعلق بجائحة كورونا حفاظاً على صحة وسلامة الحجيج.وقد حددت الضوابط التوقيتات المنظمة للحج السياحي حيث تقرر إجراء القرعة العلنية لكافة المستويات والإعلان عن النتيجة يوم 25 مايو الجاري، كما تقرر أن يتم تسجيل التضامنات بين الشركات لكافة المستويات معاً اعتبارا من 26 مايو الجاري ولمدة أسبوع، على أن يتم ربط حزم الخدمات وإجراء معاينة سكن الحجاج وتوثيق عقود السكن بالأراضي السعودية مع الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها بالمسار الإلكتروني اعتباراً من 27 مايو الجاري وحتى 25 يونيو المقبل.كما حددت الضوابط مستويات الحج السياحي وأسعاره بدون أسعار تذاكر الطيران، وكذلك عدد التأشيرات المتاحة لكل مستوى، وذلك على النحو التالي:

- مستوي الخمس نجوم: صف أول مباشرة أمام الحرم يبدأ بـ177500 جنيه، والصف الثاني 157500 جنيه، بعدد تأشيرات متاحة لهذا المستوي 2760 تأشيرة.

- مستوى الحج الاقتصادي: تبدأ أسعاره من 82500 جنيه وحتى 92500 جنيه بعدد تأشيرات متاحة لهذا المستوي 6440 تأشيرة.

علما بأن هذه الاسعار قد تخضع للتغيير في حال ورود أية تغييرات من الجانب السعودي.

كما تقرر أن تكون قيمة مبلغ جدية الحجز على النحو الآتي:

- (30000) جنيه للمستوي خمسة نجوم.

- (20000) جنيه للمستوي الاقتصادي.

سياحة وسفر عاجل
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وزارة السياحة المصرية تُعلن ضوابط وأسعار الحج لعام ٢٠٢٢ وفتح باب التسجيل من ١٠ مايو الجاري وزارة السياحة المصرية تُعلن ضوابط وأسعار الحج لعام ٢٠٢٢ وفتح باب التسجيل من ١٠ مايو الجاري



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