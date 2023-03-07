تحويل هبوط الطائرات إلى مطاري دمشق واللاذقية الدوليين

أفاد موقع سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل أن وزارة النقل السورية، قررت تحويل هبوط الطائرات المقررة في مطار حلب إلى مطاري دمشق واللاذقية.يأتي ذلك عقب تعرض مطار حلب الدولي لقصف اسرائيلي، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السورية.أضافت: "تصدت دفاعاتنا الجوية للصواريخ المعادية التي استهدفت المطار".ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إن الهجوم "أدى إلى حدوث أضرار مادية في المطار وخروجه من الخدمة".