مطار فرانكفورت ينصح بعدم استعمال حقائب سوداء خلال السفر

يتوقع أن يصل عدد المسافرين عبر مطار فرانكفورت أكبر مطار في ألمانيا، في بعض الأيام من هذا الصيف إلى نحو 200 ألف مسافر، ومطار فرانكفورت نصح بعدم استعمال حقائب سوداء خلال السفر حسبما ذكرته صحيفة "غارديان" البريطانية.