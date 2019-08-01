استمتع بالتنزه والاسترخاء والسباحة وركوب الأمواج والتزحلق

تحتضن أوروبا، أو "القارة الخضراء" كما يُطلق عليها، الكثير من الوجهات السياحية التي تفوح بالجمال والسحر، ويجذب بعضها المسافرون للسباحة في البحر المتوسط، أو المتنعم بالشمس، في مناخ متوسطي معتدل، بالإضافة إلى الشواطئ الرائعة والمحال والمطاعم الراقية.

إليك أجمل المدن السياحية الساحلية في أوروبا

1. برشلونة

السياحة في برشلونة تحلو في الصيف، وتحلو السياحة في برشلونة، الوجهة الصيفيَّة التي يقصدها المسافرون للسباحة في البحر المتوسِّط، والتنعُّم بالشمس، فمناخ هذه المدينة الديناميكية متوسِّطي معتدل، حيث يبلغ متوسِّط درجة الحرارة في أشهر السنة الدافئة ولا سيَّما في أغسطس/ آب 24 درجة مئويَّة.