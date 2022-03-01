بريطانيا ترفض دعوات الناتو لفرض حظر طيران على أوكرانيا
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بريطانيا ترفض دعوات الناتو لفرض حظر طيران على أوكرانيا

العرب اليوم -

العرب اليوم - بريطانيا ترفض دعوات الناتو لفرض حظر طيران على أوكرانيا

بريطانيا ترفض دعوات الناتو لفرض حظر طيران على أوكرانيا
لندن - العرب اليوم

بريطانيا ترفض دعوات الناتو لفرض حظر طيران على أوكرانيا

سياحة وسفر عاجل
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بريطانيا ترفض دعوات الناتو لفرض حظر طيران على أوكرانيا بريطانيا ترفض دعوات الناتو لفرض حظر طيران على أوكرانيا



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