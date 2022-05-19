دبي تُسجل المرتبة الأولى عالمياً بـ 4 ملايين زائر في 3 أشهر

احتلت مدينة دبي المرتبة الأولى عالميا بنحو 4 ملايين زائر خلال 3 أشهر بين يناير/ كانون الثاني ومارس/ آذار 2022 وزادت نسبة ارتفاع حجم الزيارات مقارنة بذات الفترة من 2021 إلى 214 في المئة، وذكرت مصادرنا أن دبي احتلت المرتبة الأولى عالميا في نسبة الإشغال الفندقي خلال الربع الأول من 2022 ولفتت الصحيفة إلى قول حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، إن هذه النتائج تؤكد قوة دبي وقيادتها للنمو العالمي في هذا القطاع، الذي يمثل رافدا رئيسيا للاقتصاد الإماراتي.