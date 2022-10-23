كندا تعلق العمل في مطار بتورونتو بعد العثور على عبوة مشبوهة
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كندا تعلق العمل في مطار بتورونتو بعد العثور على عبوة مشبوهة

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العرب اليوم - كندا تعلق العمل في مطار بتورونتو بعد العثور على عبوة مشبوهة

مطار بتورونتو
أوسلو - العرب اليوم

 علقت السلطات الكندية العمل في مطار "بيلي بيشوب" في تورنتو، بعد أن قالت الشرطة إنه تم العثور على طرد مشبوه بمحطة العبارات وتمت إزالته لاحقا، حيث اعتقل شخصان على خلفية الحادث.

وأفادت الشرطة بأنه تم استدعاؤها قبل الساعة 4 مساء بقليل (بالتوقيت المحلي)، إلى محطة العبارات في البر الرئيسي بمطار بيلي بيشوب للتحقيق في طرد مشبوه هذا وتم إخلاء مبنيين سكنيين بالقرب من محطة العبارات، وجرى إخلاء مبنى ثالث جزئيا.

وجرى إغلاق عدد من الطرق في المنطقة.

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كندا تعلق العمل في مطار بتورونتو بعد العثور على عبوة مشبوهة كندا تعلق العمل في مطار بتورونتو بعد العثور على عبوة مشبوهة



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