أفضل المطاعم الحلال الاقتصادية في روما

السفر إلى وجهة سياحية أوروبية شهيرة مثل إيطاليا، لا يعني بالضرورة أنك ستضطر للاكتفاء بتناول الأطعمة النباتية أو الأطعمة البسيطة المعلبة طوال رحلتك إلى هناك، بسبب الضوابط التي تضعها الشريعة الإسلامية على الأطعمة التي يسمح للمسلمين بتناولها، فإيطاليا تحتوي على مجموعة من المطاعم الحلال الاقتصادية التي يتم فيها إعداد وطهو الطعام طبقًا لضوابط الشريعة الإسلامية، وخاصة في العاصمة الإيطالية روما.

فيما يلي مجموعة من المطاعم الحلال الاقتصادية التي يمكن للمسلمين تناول الطعام فيها خلال رحلتهم السياحية إلى إيطاليا:

مطعم "Ciro Kebab":

مطعم "Ciro Kebab" ليس فقط واحد من أفضل المطاعم الحلال في روما، وإنما يعد أيضا واحد من أفضل أماكن تناول الكباب بمختلف أنواعه في العاصمة الإيطالية، وأهم ما يميز هذا المطعم أيضا هو تقديمه لحصص طعام كبيرة من الأطعمة الحلال الشهية المقدمة في المطعم لزبائنه، وبأسعار جيدة للغاية.

مطعم "Ali Baba":

مطعم " Ali Baba" هو واحد من أفضل الأماكن التي يمكن الذهاب إليها، إذا ما أردت الاستمتاع بتناول وجبة حلال من اللحوم والمشويات الشهية في روما، إلى جانب ذلك يشتهر هذا المطعم أيضا بتقديمه لمجموعة رائعة من الأطعمة الشرقية والمتوسطية الحلال.

مطعم "Peri Peri Halal Grill":

إذا ذهبت لزيارة نافورة تريفي التي تشتهر بأنها أكبر نافورة باروكية في روما، وواحدة من أشهر نوافير العالم، ووجدت أنك تشعر بالجوع أو ترغب في التوقف لبعض الوقت لتناول وجبة شهية، فربما عليك الذهاب إلى مطعم " Peri Peri Halal Grill" القريب والذي يشتهر بتقديمه لأفضل أطباق الدجاج المشوي في روما، كما يشتهر أيضا بتقديمه لأطباق الأرز البرياني الشهي مع الدجاج.

مطعم "La Via Della Seta":

الفلافل، وحمص الشام، البقلاوة هي مجموعة قليلة فقط من الأطعمة الحلال الشهية التي يمكنك تناولها إذا ما قررت الذهاب لتناول الطعام في مطعم " La Via Della Seta" في روما، والذي يشتهر بتقديمه لمجموعة رائعة من الأطعمة الشرقية الحلال وخاصة السورية.