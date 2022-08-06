شركات الطيران الأميركية تلغي 1500 رحلة جوية وتأجيل 7000
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شركات الطيران الأميركية تلغي 1500 رحلة جوية وتأجيل 7000

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العرب اليوم - شركات الطيران الأميركية تلغي 1500 رحلة جوية وتأجيل 7000

رحلة جوية
واشنطن - العرب اليوم

ألغت شركات الطيران الأمريكية قرب 1500 رحلة جوية الجمعة، من القادمة أو المغادرة للمطارات الأمريكية في ظل استمرار معاناة شركات الطيران من مشكلات في مواعيد المغادرة خلال فصل الصيف الحالي. وحسب موقع شركة "فلايت آوير" الأمريكي لتتبع بيانات الرحلات الجوية، فإضافة إلى إلغاء 1482 رحلة، تأجلت 7000 رحلة يوم الجمعة، من القادمة أو المغادرة للولايات المتحدة.  وضمن شركات الخطوط الجوية الأمريكية المختلفة، جاءت أكثر الإلغاءات من جانب شركة "أمريكان إيرلاينز" بواقع 263 رحلة، تليها شركة "ساوث ويست" بـ 193 رحلة.

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شركات الطيران الأميركية تلغي 1500 رحلة جوية وتأجيل 7000 شركات الطيران الأميركية تلغي 1500 رحلة جوية وتأجيل 7000



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