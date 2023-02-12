إصابة 5 أشخاص في تصادم طائرة وحافلة بمهبط مطار لوس أنجلوس

أصيب 5 أشخاص عندما اصطدمت طائرة بحافلة في مطار لوس أنجلوس الدولي بولاية كاليفورنيا الأمريكية.وقال مسؤولون إن الطائرة التابعة لشركة "أميركان إيرلاينز" لم تكن تقل ركابا، علما أنها من طراز "إيرباص إيه 321".



وحدثت الواقعة بينما كانت الطائرة تُسحب في ممر، لتصدم حافلة تنقل مسافرين من مكان لآخر على أرض المطار، وفقا لإدارة الطيران الفدرالية.



وقالت إدارة الإطفاء في لوس أنجلوس إن 5 أشخاص أصيبوا، من جراء "حادث تصادم على سرعة منخفضة".

والمصابون الخمسة هم سائق الحافلة و3 من ركابها، ونقلوا إلى المستشفى، إضافة إلى عامل كان على متن الطائرة تلقى العلاج في موقع الحادث.



وأعلنت شركة "أميركان إيرلاينز" أن الطائرة لم تكن تعمل كرحلة تجارية عندما وقع التصادم، ولم يكن هناك على متنها أي مسافرين، بينما أكد المطار أن العمليات الأخرى ظلت طبيعية.